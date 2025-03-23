Опасно ли сейчас ехать в Турцию из-за протестов: сколько будет стоить отдых для россиян

В Турции продолжаются протесты, связанные с арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его считают главным политическим оппонентом президента страны Реджепа Эрдогана. На фоне волнений и беспорядков в Стамбуле, Анкаре, Измире, где оппозиция парализовала центральные улицы и спровоцировала стычки с полицией, курс лиры устремился вниз, а туристы начали сомневаться, безопасно ли ехать на курорты республики. Как создавшаяся ситуация отразится на предстоящих отпусках россиян и во сколько они обойдутся — в материале URA.RU.