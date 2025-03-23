Стали известны потери ВСУ в ходе наступления армии РФ в Курской области

«За две недели украинская сторона потеряла более 3,7 тысячи военных. Кроме этого, 14 танков, 25 боевых машин пехоты и 30 бронетранспортеров. Было уничтожено 69 боевых бронированных машин, 169 автомобилей, 50 артиллерийских орудий и 29 минометов», — сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные Минбороны РФ.