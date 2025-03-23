СК начал проверку после видео с чистящей крышу 90-летней женщиной в Барнауле

90-летняя бабушка чистит снег на крыше. Видео © Telegram / tolknews.
«По словам местных жителей, пожилой человек рискует жизнью из-за бездействия управляющей компании. Каждый год дом пенсионерки топит талая вода», — отметили в следственном комитете.
Проверка проходит по статье 238 УК — выполнение работ, не отвечающих стандартам безопасности. Следователи выясняют, кто из работников управляющей компании должен заниматься своевременной очисткой крыши от снега. Возбудят ли уголовное дело, станет известно по результатам проверки.
Ранее трагический случай произошёл в Пермском крае. Директор сельской средней школы погибла под снежным завалом. Она оказалась под толщей снега, когда чистила крышу частного дома в посёлке Кин.