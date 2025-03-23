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Сильное половодье прогнозируется в апреле на Дальнем Востоке

Об этом сообщил зампред правительства Дмитрий Патрушев в ходе совещания по подготовке к прохождению паводка и пожароопасного периода.

Источник: Reuters

«В связи с теплой погодой в зимний период в этом году половодье началось раньше обычного. В целом сейчас ситуация стабильная, но уже в конце марта ожидается, что уровень воды превысит критические отметки на востоке европейской части страны и на Южном Урале. В апреле сильное половодье прогнозируется в Сибири и на Дальнем Востоке», — сказал Дмитрий Патрушев.