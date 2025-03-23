В Японии при столкновении автобуса с деревом пострадали свыше 20 человек

В Японии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского рейсового автобуса, информирует NHK.
По его данным, автобус выехал с проезжей части и столкнулся с деревом. ДТП произошло ночью на трассе между префектурами Вакаяма и Сайтама.
Автобус следовал из города Нати-Кацура (префектура Вакаяма) в населённый пункт Сайтама.
«Автобус пересёк центральную разделительную линию и слетел с дороги в лес на обочине», — говорится в публикации.
Жертвой ДТП стал водитель автобуса. Все пассажиры (21 человек) получили травмы. Журналисты выяснили, что погибший водитель имел стаж более 20 лет. Кроме того, в автобусе находился второй водитель, он не пострадал.
Телеканал показал кадры с места дорожно-транспортного происшествия. В частности, на них запечатлено, что разбито лобовое стекло.
Ранее сообщалось, что машина, в которой ехал японский премьер-министр Сигэру Исиба, врезалась в следовавший впереди автомобиль охраны.