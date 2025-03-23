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Взрывы раздались в Астраханской области

В Астраханской области прогремело несколько взрывов над Ахтубинском. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

На текущий момент неизвестно, есть ли жертвы или разрушения в результате взрыва.

В Астраханской области прогремело несколько взрывов над Ахтубинском. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Местные жители поделились информацией о том, что около 20 минут назад раздались минимум четыре взрыва. Очевидцы утверждают, что видели “красные вспышки в небе”», — пишет telegram-канал. По полученной информации, система противовоздушной обороны своевременно отреагировала на атаку беспилотных летательных аппаратов в районе пригорода Ахтубинска.

Кроме того, замечены следы стрельбы из стрелкового оружия. На текущий момент нет данных о жертвах или разрушениях. Временно исполняющий обязанности главы города Ахтубинск Александр Сиваков предварительно предостерег граждан о риске нападений с использованием дронов.

Ранее сообщалось о взрывах в Калаче-на-Дону Волгоградской области и Волгограде. По предварительным данным, инцидент был связан с действиями систем противовоздушной обороны.