Взрывы раздались в Астраханской области

«Местные жители поделились информацией о том, что около 20 минут назад раздались минимум четыре взрыва. Очевидцы утверждают, что видели “красные вспышки в небе”», — пишет telegram-канал. По полученной информации, система противовоздушной обороны своевременно отреагировала на атаку беспилотных летательных аппаратов в районе пригорода Ахтубинска.