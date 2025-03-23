В Диснейлэнде вспыхнул пожар. Видео

В парке аттракционов Флориды вспыхнул пожар.
Вчера днем в парке Disney Epcot в Орландо, штат Флорида, произошел пожар, который вызвал массовую панику среди посетителей. Инцидент начался с возгорания холодильника за кулисами аттракциона «Приключение Реми с рататуем», расположенного во Французском павильоне парка, где густой черный дым быстро окутал зону возле символической Эйфелевой башни.
События развернулись в период весенних каникул, когда парк испытывает один из пиков посещаемости в году. «Пожар вспыхнул в тематическом парке Disney Epcot в Орландо, штат Флорида, в субботу днем, заставив толпы людей бежать в панике», — сообщает издание Daily.Mail.
Видеоматериалы, снятые очевидцами, показывают, как десятки посетителей спешно покидали один из самых популярных аттракционов. Возгорание было потушено пожарной службой Центрального округа по надзору за туризмом Флориды вечером того же дня. Огонь не достиг гостевых зон, но близость пламени и интенсивный дым создали напряженную обстановку. Причины возгорания продолжают расследоваться.