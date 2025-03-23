В Диснейлэнде вспыхнул пожар. Видео

Видеоматериалы, снятые очевидцами, показывают, как десятки посетителей спешно покидали один из самых популярных аттракционов. Возгорание было потушено пожарной службой Центрального округа по надзору за туризмом Флориды вечером того же дня. Огонь не достиг гостевых зон, но близость пламени и интенсивный дым создали напряженную обстановку. Причины возгорания продолжают расследоваться.