В США нашли мёртвой экс-прокурора Вирджинии Джессику Абер

Как сообщал Life.ru, в конце февраля на 94-м году жизни скончался агент Секретной службы США Клинт Хилл, который охранял 35-го президента США Джона Кеннеди в день его убийства и пытался собой заслонить его жену Жаклин. Перед покушением Клинт был в авто, следовавшем сразу за кортежем президента.