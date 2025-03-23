Москвичку оштрафовали за публикацию в соцсетях экстремистского фильма

Как следует из материалов, сотрудники МВД при мониторинге социальных сетей выявили страницу во «ВКонтакте» с никнеймом «Виктория Солнечная», где в открытом доступе было размещено видео, которое решением Сыктывкарского городского суда включено в список экстремистских материалов. Позже во время проверки выяснилось, что страница принадлежит москвичке Наталии Семидетовой, которая на судебное заседание не явилась. Санкция вмененной москвичке статьи предусматривает до 15 суток административного ареста. Решение о штрафе вступило в законную силу.