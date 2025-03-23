Российский штурмовик в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ

Ранее, на Ореховском направлении ВСУ предприняли попытку ликвидировать своего сослуживца, попавшего в плен, однако российский боец закрыл собой пленного украинского боевика от удара беспилотника. Об этом героическом поступке сообщали военкоры. Они отметили, что российскому бойцу чудом удалось выжить. Установленный на дроне заряд не сдетонировал и никто не пострадал.