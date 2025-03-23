CNN: Трамп считает Украину вассальным государством США

Трамп считает, что в текущем конфликте «у России есть все карты».
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украина является вассальным государством Соединенных Штатов и должна признать свою зависимость от американской политики. Трамп также подчеркнул, что хочет скорейшего завершения войны в Украине, даже если это приведет к дополнительным территориальным потерям для страны.
«Я думаю, что принципиальный момент заключается в том, что с точки зрения Трампа Украина является купленным и оплаченным вассальным государством и должна понимать свое место, и принять, что, по сути, Америка выработает какую-то сделку с Россией, а затем поставит Украину перед фактом», — сказал CNN ведущий аналитик по России Марк Галеотти. По словам Трампа, в текущем конфликте «у России есть все карты», что делает ее позиции особенно сильными в переговорах.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп рассматривает Украину как пешку в большой геополитической игре, предпочитая избегать вооруженного конфликта с Россией. По данным иностранных изданий, Трамп старается обеспечить безопасность США не через распространение демократических ценностей, а через наращивание собственной мощи.