CNN: Трамп считает Украину вассальным государством США

«Я думаю, что принципиальный момент заключается в том, что с точки зрения Трампа Украина является купленным и оплаченным вассальным государством и должна понимать свое место, и принять, что, по сути, Америка выработает какую-то сделку с Россией, а затем поставит Украину перед фактом», — сказал CNN ведущий аналитик по России Марк Галеотти. По словам Трампа, в текущем конфликте «у России есть все карты», что делает ее позиции особенно сильными в переговорах.