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Четыре человека погибли в результате природных пожаров в Южной Корее

Для борьбы с огнем были задействованы 99 вертолетов и 4 875 пожарных.

Источник: Аргументы и факты

Лесные пожары охватили Южную Корею, унесшие жизни четырех человек и оставившие шесть пострадавших, в результате чего около 1,5 тысяч людей были эвакуированы.

Согласно информации агентства Yonhap, в результате стихии сгорело более трех тысяч гектаров лесных угодий, а 39 домов получили повреждения. Для борьбы с огнем были задействованы 99 вертолетов и 4 875 пожарных.

Власти продолжают прилагать усилия для локализации пожаров и защиты населения.

Ранее в Диснейлэнде в Соединённых Штатах произошёл пожар. Инцидент случился на территории тематического парка Disney Epcot в штате Флорида.