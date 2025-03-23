Четыре человека погибли в результате природных пожаров в Южной Корее

Лесные пожары охватили Южную Корею, унесшие жизни четырех человек и оставившие шесть пострадавших, в результате чего около 1,5 тысяч людей были эвакуированы.
Согласно информации агентства Yonhap, в результате стихии сгорело более трех тысяч гектаров лесных угодий, а 39 домов получили повреждения. Для борьбы с огнем были задействованы 99 вертолетов и 4 875 пожарных.
Власти продолжают прилагать усилия для локализации пожаров и защиты населения.
Ранее в Диснейлэнде в Соединённых Штатах произошёл пожар. Инцидент случился на территории тематического парка Disney Epcot в штате Флорида.