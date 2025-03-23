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В Челябинске обнаружили «резиновую» квартиру: в ней были прописаны 54 мигранта

В Челябинске сотрудники полиции обнаружили «резиновую» квартиру — в ней были прописаны 54 мигранта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что 55-летняя горожанка с февраля 2023 года осуществила 12 фактов фиктивной регистрации иностранных граждан в своей квартире, расположенной по улице Танкистов (Тракторозаводский район).

Таким образом женщина прописала в своей квартире 54 мигранта, которые фактически там не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры.

В отношении челябинки возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.

Все иностранные граждане сняты с миграционного учета.