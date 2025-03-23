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Слюсарь: Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников

Военные перехватили БПЛА в шести районах региона.
Источник: Аргументы и факты

Ростовская область минувшей ночью, с 22 на 23 марта, подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом заявил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Он подчеркнул, что российские военные отразили атаку, перехватив БПЛА в шести районах региона: Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском.

«Из-за падения беспилотника в хуторе Каюковка Тарасовского района повреждено остекление в частном доме по улице Центральная, жильцы, к счастью, не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — отметил чиновник.

Тремя часами ранее Слюсарь сообщил о гибели одного человека из-за беспилотной атаки на трассе Морозовск — Цимлянск. Там загорелся автомобиль и скончался водитель — его личность еще не установили.