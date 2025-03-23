ВСУ атаковали регионы РФ 59 БПЛА

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщило Минобороны в telegram-канале. Над Ростовской областью было сбито 29 БПЛА, в Астраханской области уничтожены 20 дронов. По три беспилотника были перехвачены в Воронежской и Волгоградской областях. Также над территорией Республики Крым сбиты два БПЛА, и по одному беспилотнику было уничтожено в Курской и Саратовской областях.