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Минобороны: За ночь системы ПВО сбили 59 дронов ВСУ над регионами России

ВС России ликвидировали 29 вражеских дронов над территорией Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 59 украинских БПЛА над регионами России. Около половины из них сбиты в Ростовской области, сообщают представители Министерства обороны РФ в воскресенье, 23 марта.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в военном ведомстве.

Так, ВС России ликвидировали 29 вражеских дронов над территорией Ростовской области, 20 — над Астраханской, по три — над Воронежской и Волгоградской областями, два — над Республикой Крым, по одному — над Курской и Саратовской областями.

Как KP.RU писал ранее, российские системы ПВО успешно сбили самолет МиГ-29, которым пользовались ВСУ в течение минувшую субботу.