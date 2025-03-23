Взрывы в российских городах и пожар в Диснейленде: что произошло, пока вы спали

Предварительно, взрывы в Ахтубинске вызваны работой ПВО.
В Ахтубинске Астраханской области зафиксированы несколько взрывов, предположительно связанных с работой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает telegram-канала Shot.
Кроме того, в парке развлечений Disney Epcot в Орландо, штат Флорида, произошел пожар. О том, что еще произошло ночью 23 марта в мире и России — в материале URA.RU.
Взрывы в РФ.
Астраханская область.
В Ахтубинске произошло несколько взрывов, которые, по данным telegram-канала Shot, могли быть связаны с работой системы ПВО. Очевидцы сообщили о красных вспышках в небе и звуках стрельбы. Власти предупредили жителей о возможных атаках с использованием дронов. На данный момент информации о жертвах или разрушениях нет.
Волгоград и Волгоградская область.
В Калаче-на-Дону и Волгограде жители также слышали взрывы, предположительно вызванные работой ПВО. В Калаче-на-Дону очевидцы сообщили о шуме, похожем на звук дронов. В Волгограде пять мощных взрывов были слышны в Краснооктябрьском районе. Предполагается, что беспилотники двигались через Морозовск и Суровикино из Ростовской области.
Северная Осетия и Ставропольский край.
В Северной Осетии объявлена угроза атаки дроновФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
В Северной Осетии введен режим опасности атаки БПЛА. Глава республики Сергей Меняйло призвал жителей сохранять спокойствие.
В Ставропольском крае также объявлена угроза атак дронов. Губернатор Владимир Владимиров призвал граждан следить за официальными сообщениями.
Ограничения в аэропортах.
Для обеспечения безопасности введены временные ограничения на взлеты и посадки в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщает Росавиация. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию у авиаперевозчиков. Ограничения были сняты сегодня в 07:06 по московскому времени.
Взрывы на Украине и заседание Зеленского.
Взрывы на Украине.
Ровненская область.
На железнодорожном вокзале в Здолбунове Ровненской области произошел масштабный пожар, передает «Страна.ua». Причины возгорания пока неизвестны.
Хмельницкая область.
Прогремели взрывы в Хмельницкой области, сообщает украинский телеканал ТСН. Они прозвучали на фоне воздушной тревоги.
Киев и Киевская область.
В Киеве и Вышгороде также произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Очевидцы сообщили о громких звуках, а онлайн-карты Минцифры Украины подтвердили активацию тревоги в этих регионах.
Заседание Зеленского.
На заседании Зеленский обсудил ситуацию в Курской областиФото: Официальный сайт президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета в Харькове. На встрече обсуждалась ситуация на фронте, включая обстановку в Запорожской, Донецкой, Харьковской и Сумской областях, а также ход операции в Курской области России.
Что еще произошло в РФ.
Тула.
На 199-м километре трассы М-2 в Туле произошло ДТП с участием четырех автомобилей, передает в пресс-служба УМВД по региону. В результате аварии один человек погиб, еще 10, включая пятерых детей, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, а сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия.
Ленинградская область.
Жители Ленинградской области заметили в ночном небе объект, напоминающий цепочку из восьми огней, движущихся в одном направлении, передает «Фонтанка.ру». Очевидцы из поселков Кирпичное и Тайцы засняли явление на видео. В соцсетях высказываются различные версии: от самолетов до спутников Starlink.
Брянская область.
Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко обвиняется в получении взятки на сумму не менее 21,5 миллиона рублей, следует из материалов уголовного дела. Деньги были получены за содействие в заключении госконтрактов на закупку оборудования для фиксации административных правонарушений. Уголовное дело находится в производстве ГСУ СК России.
Москва.
По делу о хищении средств у компаний «Аммоний» и «Менделеевсказот» проходят пять человекФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве и легализации 250 миллионов рублей, похищенных у компаний «Аммоний» и «Менделеевсказот». Основной фигурант — бывший генеральный директор ОАО «НИИК» Игорь Есин — вину не признает. Всего по делу проходят пять человек, один из которых заключил досудебное соглашение, следует из документов.
Погода.
Текущий год может войти в пятерку самых теплых в истории. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд связывает это с увеличением концентрации парниковых газов и высокой температурой океана. Точные данные станут известны во второй половине года.
Что произошло в других странах.
США.
В парке Disney Epcot в Орландо (Флорида) произошел пожар, вызвавший панику среди посетителей, пишет Daily.Mail. Возгорание началось за кулисами аттракциона «Приключение Реми с рататуем». Пожар был быстро потушен, но дым и близость пламени вызвали тревогу у посетителей. Причины инцидента расследуются.
Кроме того, бывший федеральный прокурор США Джессика Абер найдена мертвой в своей квартире в Александрии (Вирджиния). Полиция города подтвердила ее личность, но обстоятельства смерти пока не раскрыты.
Великобритания.
В Великобритании зафиксирован резкий рост случаев заражения чесоткой. По данным Британской ассоциации дерматологов, число зараженных достигло 200 тысяч человек. Особенно высокие показатели среди подростков и пожилых людей.
Сектор Газа.
Аль-Бардавиль погиб в результате удара в Хан-ЮнисеФото: U.S. Army Reserve / Sgt. Zach Mott.
Член политбюро ХАМАС Салах Аль-Бардавиль и его супруга погибли в результате израильского удара в Хан-Юнисе. Инцидент подтвердил палестинский телеканал Al-Aqsa.
Йемен.
Вооруженные силы США нанесли три удара по аэропорту Ходейды в Йемене. Там, по данным телеканала Al Masirah, находились склады оружия и установки для запуска ракет.
Япония.
В Японии автобус, следовавший из Вакаямы в Сайтаму, слетел с дороги и врезался в дерево. Водитель погиб, 21 пассажир получил травмы. Причины аварии выясняются.
Южная Корея.
Лесные пожары охватили Южную Корею, в результате чего погибли четыре человека. Около 1,5 тысяч человек эвакуированы, сгорело более трех тысяч гектаров лесов. Для тушения привлечены 99 вертолетов и почти 5 тысяч пожарных.
Турция.
Протестующие заблокировали центральные улицы АнкарыФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
В турецкой Анкаре прошли массовые протесты в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Участники акции заблокировали центральные улицы города. Они вступили в стычки с полицией, более 300 человек задержаны. Один полицейский пострадал от нападения с кислотой.