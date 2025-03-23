Взрывы в российских городах и пожар в Диснейленде: что произошло, пока вы спали

В Ахтубинске произошло несколько взрывов, которые, по данным telegram-канала Shot, могли быть связаны с работой системы ПВО. Очевидцы сообщили о красных вспышках в небе и звуках стрельбы. Власти предупредили жителей о возможных атаках с использованием дронов. На данный момент информации о жертвах или разрушениях нет.