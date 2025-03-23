Власти Турции опровергли новости о требовании к ТВ прекратить прямые эфиры

«Утверждение о том, что все прямые трансляции на телевидении были прерваны по указанию Высшего совета по радио и телевидению (RTÜK — прим. ред.), прекратили прямые трансляции с мест проведения митингов, появившееся в некоторых СМИ и распространенное в социальных сетях, не соответствует действительности», — говорится в сообщении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации турецкого лидера.