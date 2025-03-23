В Карловском водохранилище обнаружили тела жертв ВСУ

«Просто кидают в машину и увозят, потом трупы всплывают. Останавливают под предлогом проверки документов, сажают в машину и увозят, и все, нет человека. Есть у нас Карловское водохранилище, наш городок был запитан от него водой — туда скидывали. Сколько их на поверхности плавало, я не знаю, но много. А сколько еще под водой стояли с грузиками, будто живые», — сказал Леонид Солуянов. Как он отметил, в этой криминальной деятельности участвовали как минимум три батальона, включая «Айдар», «Правый сектор» и «Азов», все из которых признаны в России террористическими организациями и запрещены.