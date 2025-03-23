Сотрудники МЧС достали из покореженного авто пострадавшего в ДТП под Омском

В пятницу, 21 марта, две легковушки столкнулись на трассе Тевриз — Белый Яр в Тевризском районе. В результате ДТП пострадали два человека. Один из них оказался заблокирован внутри покореженного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.