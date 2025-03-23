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Сотрудники МЧС достали из покореженного авто пострадавшего в ДТП под Омском

Всего в результате пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 21 марта, две легковушки столкнулись на трассе Тевриз — Белый Яр в Тевризском районе. В результате ДТП пострадали два человека. Один из них оказался заблокирован внутри покореженного автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Спасатели прибыли на место примерно в 13:47. Сотрудники МЧС помогли выбрать из автомобиля одному из пострадавших, который оказался заперт внутри, и передали его медикам.

На месте работали четыре сотрудника МЧС и одна единица техники.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омич пострадал при пожаре в гараже на Крымской на Телевизионке.