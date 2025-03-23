В пожаре в Уфе спасли пять человек

Сегодня, 23 марта, ночью произошел крупный пожар на улице Пушкина в Уфе. В МЧС Башкирии уточнили, что огонь начался в двухквартирном доме.
В ведомстве уточнили, что была угроза распространения на соседние строения. Из огня спасли пять человек, еще семеро выбрались самостоятельно.
Медицинская помощь никому не понадобилась. К настоящему моменту пожар потушен. На месте работали более 20 специалистов и восемь единиц техники.
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