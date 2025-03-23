В Краснотуранском районе на деревню сошел сель (видео)

По данным МЧС, размыта местная дорога. На место для ликвидации последствий происшествия отправили 28 спасателей и 11 единиц техники. На записи видно, что мужчины в форме пожарной охраны лопатами пытаются убрать грязь, которая затопила сени одного из местных домов на глубину около метра.