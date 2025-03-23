В Краснотуранском районе на деревню сошел сель (видео)

На юге Красноярского края на деревню сошел сель. Видео с последствиями происшествия опубликовал телеграм-канал «Эхо Турана».
Грязевой поток, сошедший с горы из-за резкого таяния снега, затопил деревню Листвягово в Краснотуранском районе. На записи, которой местные жители поделились с журналистами, видно, что улица залита смесью грязи, камней и воды. Во дворах находится полузатопленная техника. Грязь дошла до середины первого этажа домов.
По данным МЧС, размыта местная дорога. На место для ликвидации последствий происшествия отправили 28 спасателей и 11 единиц техники. На записи видно, что мужчины в форме пожарной охраны лопатами пытаются убрать грязь, которая затопила сени одного из местных домов на глубину около метра.