Задержанный в Москве американец не признал вину в нападении на правоохранителя

В августе 2024 года Татер прилетел в российскую столицу с туристическими целями. Мужчина пытался заселиться в отель Radisson Blu Olimpyiskiy, но при регистрации сотрудники гостиницы указали ему на отсутствие миграционной карты. После этого в гостиницу прибыли полицейские, которые доставили гражданина США в отделение. Здесь он начал оказывать сопротивление стражам порядка и ударил одного из них, писала газета «Известия».