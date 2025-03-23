Халатность привела к аварии: жителя Приморья будут судить за сход вагонов с рельсов

В Приморском крае 56-летний житель Лесозаводска пойдет под суд по обвинению в нарушении правил безопасности движения на железнодорожном транспорте, повлекшем крупный ущерб, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По версии следствия Приморской транспортной прокуратуры, будучи генеральным директором коммерческой организации, мужчина не обеспечил надлежащий контроль за состоянием железнодорожного пути, принадлежащего его компании и примыкающего к станции Дальнереченск 2. Он не организовал проверку и не назначил ответственного за его содержание.
В результате в марте прошлого года во время маневровых работ произошел излом рельса, из-за чего с путей сошли четыре груженых вагона. Это привело к их повреждению и причинению крупного ущерба владельцу.
В ходе расследования обвиняемый признал свою вину. Дело направлено в Дальнереченский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.