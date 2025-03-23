Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Халатность привела к аварии: жителя Приморья будут судить за сход вагонов с рельсов

Житель Приморья предстанет перед судом за сход вагонов с рельсов из-за ненадлежащего состояния путей.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае 56-летний житель Лесозаводска пойдет под суд по обвинению в нарушении правил безопасности движения на железнодорожном транспорте, повлекшем крупный ущерб, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По версии следствия Приморской транспортной прокуратуры, будучи генеральным директором коммерческой организации, мужчина не обеспечил надлежащий контроль за состоянием железнодорожного пути, принадлежащего его компании и примыкающего к станции Дальнереченск 2. Он не организовал проверку и не назначил ответственного за его содержание.

В результате в марте прошлого года во время маневровых работ произошел излом рельса, из-за чего с путей сошли четыре груженых вагона. Это привело к их повреждению и причинению крупного ущерба владельцу.

В ходе расследования обвиняемый признал свою вину. Дело направлено в Дальнереченский районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.