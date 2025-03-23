Халатность привела к аварии: жителя Приморья будут судить за сход вагонов с рельсов

По версии следствия Приморской транспортной прокуратуры, будучи генеральным директором коммерческой организации, мужчина не обеспечил надлежащий контроль за состоянием железнодорожного пути, принадлежащего его компании и примыкающего к станции Дальнереченск 2. Он не организовал проверку и не назначил ответственного за его содержание.