Глыба льда рухнула на ребёнка в Комсомольске-на-Амуре, мальчик в больнице

В Комсомольске-на-Амуре глыба льда обрушилась с крыши на ребёнка. По факту случившегося организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
Инцидент произошёл сегодня, 23 марта, возле многоэтажного дома по улице Пажирской коммуны. По данным соцсетей, мальчик гулял с отцом, когда с крыши здания сошла наледь со снегом. Лёд упал 6-летнему ребёнку на голову, его родитель не пострадал.
Мальчика доставили в больницу для оказания первой помощи. Ему диагностировали ушиб мягких тканей. Сейчас жизни дошкольника ничего не угрожает.
На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры. Будет дана оценка УК, которая ответственна за уборку крыши.
«При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — прокомментировали в надзорном ведомстве.