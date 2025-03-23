Глыба льда рухнула на ребёнка в Комсомольске-на-Амуре, мальчик в больнице

Инцидент произошёл сегодня, 23 марта, возле многоэтажного дома по улице Пажирской коммуны. По данным соцсетей, мальчик гулял с отцом, когда с крыши здания сошла наледь со снегом. Лёд упал 6-летнему ребёнку на голову, его родитель не пострадал.