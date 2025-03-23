Два авто жёстко разбились лоб в лоб в Хабаровском крае, пострадали четверо

В результате ДТП пострадал 7-летний ребёнок, ехавший в Toyota Corolla Fielder. Его в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Травмы получили также водитель и ещё одна пассажирка иномарки, их госпитализировали для осмотра. Водитель Toyota Sienta тоже оказался в медучреждении.