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Два авто жёстко разбились лоб в лоб в Хабаровском крае, пострадали четверо

Виновник ДТП, выехавший на встречку, также попал в больницу.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре трое человек пострадали в ДТП с участием Toyota Sienta и Toyota Corolla Fielder. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Авария случилась 23 марта около 12:00, когда водитель Toyota Sienta выехал на встречку, двигаясь от города к посёлке Новый Мир. По этой же полосе ехал Toyota Corolla Fielder. Машины не смогли разминуться и столкнулись лоб в лоб.

В результате ДТП пострадал 7-летний ребёнок, ехавший в Toyota Corolla Fielder. Его в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Травмы получили также водитель и ещё одна пассажирка иномарки, их госпитализировали для осмотра. Водитель Toyota Sienta тоже оказался в медучреждении.

Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проверит соблюдение правил дорожной безопасности. Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход расследования, проводимого правоохранителями.