«Неудачно пошутил»: жителя Уссурийска осудили за телефонный звонок

Суд приговорил жителя Уссурийска к одному году ограничения свободы. Он признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Как сообщает телеграм-канал «ОПС-медиа», мужчина должен находиться по ночам дома, а за пределы Уссурийска сможет выехать только с разрешения уголовно-исполнительной инспекции.
Осужденный по телефону сообщил о том, что заминирован ремонтируемый мост в районе Баневурово. Выехавшие на место сапёры, кинологи и полицейские никаких бомб не нашли.
Мужчина в день своего злодеяния выпил, после чего и сделал свой звонок. В ходе беседы с оператором «112» он сообщил, что мост заминировали два сотрудника спецслужб, одного из которых он поймал и тот сейчас сидит у него в подвале.
В итоге мужчину задержали, и ему пришлось отвечать по закону.