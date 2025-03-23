Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Неудачно пошутил»: жителя Уссурийска осудили за телефонный звонок

Он признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Источник: Аргументы и факты

Суд приговорил жителя Уссурийска к одному году ограничения свободы. Он признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Как сообщает телеграм-канал «ОПС-медиа», мужчина должен находиться по ночам дома, а за пределы Уссурийска сможет выехать только с разрешения уголовно-исполнительной инспекции.

Осужденный по телефону сообщил о том, что заминирован ремонтируемый мост в районе Баневурово. Выехавшие на место сапёры, кинологи и полицейские никаких бомб не нашли.

Мужчина в день своего злодеяния выпил, после чего и сделал свой звонок. В ходе беседы с оператором «112» он сообщил, что мост заминировали два сотрудника спецслужб, одного из которых он поймал и тот сейчас сидит у него в подвале.

В итоге мужчину задержали, и ему пришлось отвечать по закону.