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Мошенник под видом Роскомнадзора оставил омича без 670 тысяч рублей

Аферист заставил пожилого горожанина «обезопасить» свои сбережения.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионер из Омска ответил на звонок от имени Роскомнадзора и лишился 670 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В один из дней 78-летнему омичи позвонил неизвестный, который представился сотрудником Роскомнадзора. Собеседник сообщил пожилому мужчине, что тот должен перевести свои сбережения на безопасный счет, что их не смогли заполучить мошенники.

Пенсионер поверил и, следуя указаниям звонившего, перевел на указанный счет 670 тысяч рублей. Он обратился в полицию, когда понял, что его обманули.

Сотрудники полиции по факту случившегося завели уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент направлены запросы в банки и операторы связи, идут поиски злоумышленников.

Ранее «КП Омск» сообщала, что телефонные мошенники выманили более 2,7 миллиона рублей у сотрудницы крупного российского банка из Тюкалинска.