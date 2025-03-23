В Воронеже сгорела дача

А в 00.34 23 марта в Лисках на улице Лысенко загорелся «ГАЗ Соболь». Автомобиль тушили четыре сотрудника МЧС на одной пожарной машине. Они справились с пламенем в 00.39. К тому времени «ГАЗ Соболь» сгорел полностью.