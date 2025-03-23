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В Воронеже сгорела дача

А в двух районах Воронежской области огонь уничтожил два автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 23 марта, в 4.31 в Советском района Воронежа в садоводческом товариществе «Объединение» на улице 2-я Широкая случился пожар. Загорелся дачный дом.

На место ЧП выезжали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Пожар потушили в 4.51. К тому времени дом 6×6м был уничтожен огнем. Пострадавших на пожаре не было.

Вечером в субботу, 22 марта, и ночью 23 марта сгорели два автомобиля.

В 16.46 22 марта в дежурную часть МЧС сообщили о том, что в селе Чигорак Борисоглебского городского округа загорелась «Лада-Калина». На место ЧП выезжали семь специалистов МЧС на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 16.58. Машина сгорела.

А в 00.34 23 марта в Лисках на улице Лысенко загорелся «ГАЗ Соболь». Автомобиль тушили четыре сотрудника МЧС на одной пожарной машине. Они справились с пламенем в 00.39. К тому времени «ГАЗ Соболь» сгорел полностью.

На обоих этих пожарах также обошлось без пострадавших.