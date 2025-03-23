На пожаре в Добрянке огнеборцы спасли восемь человек

Из горящей квартиры мужчина смог выбраться. Еще пять жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Кроме того, восемь человек, в том числе троих детей, огнеборцы вывели из задымленных верхних этажей на улицу с помощью спасательного устройства по лестничному маршу.