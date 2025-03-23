На пожаре в Добрянке огнеборцы спасли восемь человек

Во время пожара в многоквартирном доме в Добрянке огнеборцы спасли восемь человек, в том числе троих детей. Из-за короткого замыкания электропроводки в одной из квартир загорелась мебель. Подробности рассказали в краевом МЧС.
— Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Энгельса поступило 22 марта в 9 часов 37 минут. Прибывшие на место пожарные установили, что происходило возгорание мебели в квартире на третьем этаже. Площадь пожара составила девять квадратных метров, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Из горящей квартиры мужчина смог выбраться. Еще пять жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Кроме того, восемь человек, в том числе троих детей, огнеборцы вывели из задымленных верхних этажей на улицу с помощью спасательного устройства по лестничному маршу.
В тушении пожара было задействовано 16 огнеборцев и пять единиц техники. Ликвидировать горение удалось в 9.54.