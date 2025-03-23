В СК заявили о расправах ВСУ над мирными жителями Суджи

По словам представителя СК, сведения о мародерстве и поджогах домов, в которых находились люди, датированы январем и февралем 2025 года. Помимо этого, солдаты ВСУ, как утверждается, целенаправленно обстреливали жилые строения в Судже, из-за чего некоторые из них были разрушены.