«Лада» сгорела ночью в Волгограде

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило 23 марта в 1.55. Прибывшие на место пожарные расчеты первой пожарно-спасательной части увидели горящий по всей площади автомобиль «Лада Ларгус». Локализовать пламя огнеборцам удалось уже в 2.10.