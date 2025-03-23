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«Лада» сгорела ночью в Волгограде

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило 23 марта в 1.55.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Вспыхнувшая в ночь воскресенье отечественная легковушка подняла жителей домов на улице Быкова в Тракторозаводском районе Волгограда.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило 23 марта в 1.55. Прибывшие на место пожарные расчеты первой пожарно-спасательной части увидели горящий по всей площади автомобиль «Лада Ларгус». Локализовать пламя огнеборцам удалось уже в 2.10.

«Предположительно причиной пожара стала неисправность систем механизмов и узлов автомобиля», — уточняют в ведомстве.

Пострадавших в пожаре нет. Ранее мужчина заживо сгорел в металлическом вагончике в Иловлинском районе.