«Лада» сгорела ночью в Волгограде

Вспыхнувшая в ночь воскресенье отечественная легковушка подняла жителей домов на улице Быкова в Тракторозаводском районе Волгограда.
По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило 23 марта в 1.55. Прибывшие на место пожарные расчеты первой пожарно-спасательной части увидели горящий по всей площади автомобиль «Лада Ларгус». Локализовать пламя огнеборцам удалось уже в 2.10.
«Предположительно причиной пожара стала неисправность систем механизмов и узлов автомобиля», — уточняют в ведомстве.
Пострадавших в пожаре нет. Ранее мужчина заживо сгорел в металлическом вагончике в Иловлинском районе.