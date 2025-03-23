«За 25 рублей привязал избитую собаку к забору, где она мучилась двое суток». Житель Смолевичского района осужден за истязание беспородной собаки по просьбе соседки

В конце декабря 2024 года мужчина, по просьбе соседки, которая пообещала ему 25 рублей, пытался удушить беспородного кобеля. Сначала он повесил собаку на заборе, бил обухом топора по голове и спине. Кобелю удалось вырваться, и он убежал в гаражи поблизости, но был найден там и избит ногами. Затем мужчина привязал собаку к забору, обмотав веревку вокруг ствола дерева, и оставил умирать. Животное мучилось еще около двух суток и умерло от травм и холода.