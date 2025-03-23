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«За 25 рублей привязал избитую собаку к забору, где она мучилась двое суток». Житель Смолевичского района осужден за истязание беспородной собаки по просьбе соседки

В Смолевичах мужчина осужден за истязание собаки по просьбе соседки за 25 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Смолевичского района поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому инкриминировалось жестокое обращение с животным из корыстных побуждений, сообщает портал smolevichi-24.by.

В конце декабря 2024 года мужчина, по просьбе соседки, которая пообещала ему 25 рублей, пытался удушить беспородного кобеля. Сначала он повесил собаку на заборе, бил обухом топора по голове и спине. Кобелю удалось вырваться, и он убежал в гаражи поблизости, но был найден там и избит ногами. Затем мужчина привязал собаку к забору, обмотав веревку вокруг ствола дерева, и оставил умирать. Животное мучилось еще около двух суток и умерло от травм и холода.

В суде мужчина признал вину полностью и раскаялся.

Суд Смолевичского района вынес обвинительный приговори назначил обвиняемому арест на срок 2 месяца.

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