«За 25 рублей привязал избитую собаку к забору, где она мучилась двое суток». Житель Смолевичского района осужден за истязание беспородной собаки по просьбе соседки

Прокуратура Смолевичского района поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому инкриминировалось жестокое обращение с животным из корыстных побуждений, сообщает портал smolevichi-24.by.
В конце декабря 2024 года мужчина, по просьбе соседки, которая пообещала ему 25 рублей, пытался удушить беспородного кобеля. Сначала он повесил собаку на заборе, бил обухом топора по голове и спине. Кобелю удалось вырваться, и он убежал в гаражи поблизости, но был найден там и избит ногами. Затем мужчина привязал собаку к забору, обмотав веревку вокруг ствола дерева, и оставил умирать. Животное мучилось еще около двух суток и умерло от травм и холода.
В суде мужчина признал вину полностью и раскаялся.
Суд Смолевичского района вынес обвинительный приговори назначил обвиняемому арест на срок 2 месяца.
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