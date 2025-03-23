Новосибирец насмерть сбил пешехода в Дзержинском районе

В Дзержинском районе Новосибирска произошло смертельное ДПТ. По данным ГАИ, 22 марта около 21:00 водитель Lend Rover сбил пешехода.
В ведомстве сообщили, что владелец иномарки двигался со стороны улицы Севастопольская, у дома № 16 на улице Фурманова он сбил мужчину, который шел в попутном направлении.
От полученных травм пешеход скончался на месте. Правоохранители устанавливаются причины аварии.
Ранее мы писали, что утром 22 марта произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика.
Вячеслав Зубарев