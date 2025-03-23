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Новосибирец насмерть сбил пешехода в Дзержинском районе

Авария произошла около 21:00.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Дзержинском районе Новосибирска произошло смертельное ДПТ. По данным ГАИ, 22 марта около 21:00 водитель Lend Rover сбил пешехода.

В ведомстве сообщили, что владелец иномарки двигался со стороны улицы Севастопольская, у дома № 16 на улице Фурманова он сбил мужчину, который шел в попутном направлении.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Правоохранители устанавливаются причины аварии.

Ранее мы писали, что утром 22 марта произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика.

Вячеслав Зубарев