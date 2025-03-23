В Башкирии из горящего рынка эвакуировали 265 человек

К данному часу открытое горение ликвидировали. К ликвидации последствий привлекли 40 специалистов и 16 единиц техники.
Причина пожара устанавливается, на месте работают дознаватели и эксперт испытательной пожарной лаборатории.
В МЧС Башкирии сообщили новые подробности пожара на Центральном рынке в Нефтекамске. Из зоны огня эвакуировали 265 человек. Информации по пострадавшим не было.
К данному часу открытое горение ликвидировали. К ликвидации последствий привлекли 40 специалистов и 16 единиц техники.
Причина пожара устанавливается, на месте работают дознаватели и эксперт испытательной пожарной лаборатории.