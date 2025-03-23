Житель Петербурга устроил стрельбу в метро

«Предварительно установлено, что подозреваемый после конфликта с пассажирами электропоезда при выходе из вагона выстрелил из пускового устройства “Сигнал охотника” в салон через закрывающиеся двери. Дебошир был доставлен в отдел полиции», — говорится в сообщении.