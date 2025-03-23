Житель Петербурга устроил стрельбу в метро

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, повздорив с пассажирами в вагоне метро, выстрелил из пускового сигнального устройства, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, сообщение о звуках выстрелов на станции «Василеостровская» поступило в полицию около 23.00 мск накануне.
Предполагаемым виновником инцидента оказался безработный 19-летний житель Петроградского района.
«Предварительно установлено, что подозреваемый после конфликта с пассажирами электропоезда при выходе из вагона выстрелил из пускового устройства “Сигнал охотника” в салон через закрывающиеся двери. Дебошир был доставлен в отдел полиции», — говорится в сообщении.
Задержанный помещен в спецприемник, в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.