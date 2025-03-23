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Маршрутка въехала в фуру под Волгоградом

Микроавтобус снова столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области. И вновь авария случилась в Городищенском районе.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

«Накануне, 22 марта, около 16.20 на 15-м километре федеральной автодороги А260 “Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск” столкнулись миктоавтобус Ford Transit и грузовой Mercedes, — скупо сообщают в ГУ МВД по региону.

Судя по снимкам, марштрутка врезалась в припаркованную на краю проезжей части фуру. Пострадали водитель и трое пассажиров, один из них — трехлетний мальчик. К счастью, все живы, после аварии их доставили в больницу. В трагическом ДТП, случившемся с маршруткой и дорожной техникой 21 марта, погибли двое взрослых и ребенок. Последствия аварии попали на видео.