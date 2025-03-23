Маршрутка въехала в фуру под Волгоградом

Судя по снимкам, марштрутка врезалась в припаркованную на краю проезжей части фуру. Пострадали водитель и трое пассажиров, один из них — трехлетний мальчик. К счастью, все живы, после аварии их доставили в больницу. В трагическом ДТП, случившемся с маршруткой и дорожной техникой 21 марта, погибли двое взрослых и ребенок. Последствия аварии попали на видео.