Игорь Кобзев назвал сложной паводковую обстановку в Иркутском районе

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев продолжает держать на контроле ситуацию с подтоплениями в Иркутском районе. К сожалению, по его словам, обстановка по-прежнему остается сложной из-за теплой погоды и таяния снега, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) главы региона.