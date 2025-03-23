Игорь Кобзев назвал сложной паводковую обстановку в Иркутском районе

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев продолжает держать на контроле ситуацию с подтоплениями в Иркутском районе. К сожалению, по его словам, обстановка по-прежнему остается сложной из-за теплой погоды и таяния снега, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) главы региона.
Добавим, что в Хомутовском МО действует режим ЧС локального характера. На территории села подтоплено девять жилых домов. В зоне подтопления проживают более 250 человек.
В ликвидации последствий подтоплений привлечено всего 29 единиц, три пожарных насосных станции и 8 мотопомп. На место привлечена аэромобильная группировка МЧС. Всего работают 133 человека. На мониторинге задействована беспилотная авиационная система.
На местах подтоплений организовано круглосуточное дежурство специалистов администраций района и муниципальных образований.
В случае возникновения угрозы необходимо обращаться в службу ЕДДС Иркутского района, телефон 717−112. Диспетчер работает ежедневно в круглосуточном режиме.