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В столице арестовали известного омского преступника

В Москве задержан житель Омска Мурмани Пертая, который находился в федеральном розыске.

Источник: РИА "Новости"

По сообщению «СуперОмска», мужчина был арестован в столице, где находился проездом. Против него возбуждено уголовное дело.

Пертая связан с резонансным разбойным нападением в Омске в 2007 году. Тогда преступники убили двоих человек у «МДМ-Банка» и похитили 2,8 миллиона рублей. Пертая был осуждён на 12 лет в 2010 году, но позже, как сообщил «Бор55», мужчина вновь оказался под следствием за кражи на сумму более 1,2 миллиона рублей. В суд он не явился.

Несмотря на новые обвинения и уклонение от суда, долгое время Пертая не числился в базе розыска. Сейчас его задержали, и решение о его дальнейшей судьбе примет суд.