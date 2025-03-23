В столице арестовали известного омского преступника

Пертая связан с резонансным разбойным нападением в Омске в 2007 году. Тогда преступники убили двоих человек у «МДМ-Банка» и похитили 2,8 миллиона рублей. Пертая был осуждён на 12 лет в 2010 году, но позже, как сообщил «Бор55», мужчина вновь оказался под следствием за кражи на сумму более 1,2 миллиона рублей. В суд он не явился.