Дивногорец осужден за серию краж велосипедов из подъездов

В Дивногорске вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в совершении кражи трех велосипедов из подъездов многоквартирных домов. Расследование уголовного дела было проведено следственным отделом № 13 МУ МВД России «Красноярское», доказавшим вину обвиняемого.
В дежурную часть полиции поступило три сообщения от жителей поселка Овсянка о пропаже их велосипедов. Все кражи были совершены в течение одного вечера, а общая сумма ущерба составила 36 800 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель 1993 года рождения. Задержанный признался в совершении преступлений и сообщил, что сдал похищенные велосипеды в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
В ходе расследования два велосипеда были найдены и возвращены законным владельцам. По третьему велосипеду обвиняемый полностью возместил материальный ущерб потерпевшей.
Дивногорский городской суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал мужчину виновным в совершении краж и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Данный случай напоминает жителям о необходимости быть бдительными и принимать меры для защиты своего имущества от краж.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске осудят мужчину за кражу мобильных телефонов. В ноябре 2024 года двое жителей Красноярска сообщили о краже своих мобильных телефонов в кафе, расположенном рядом с автовокзалом. Знакомый просто забрал устройства и исчез с ними.