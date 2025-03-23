Дивногорец осужден за серию краж велосипедов из подъездов

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске осудят мужчину за кражу мобильных телефонов. В ноябре 2024 года двое жителей Красноярска сообщили о краже своих мобильных телефонов в кафе, расположенном рядом с автовокзалом. Знакомый просто забрал устройства и исчез с ними.