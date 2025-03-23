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В Иркутской области пять районов топит талыми водами

В МЧС следят за ситуацией с подтоплением.

Источник: МЧС РФ

В Иркутской области сразу пять районов попали в зону подтопления. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС региона, напряженная обстановка сложилась из-за обильного таяния снега. К этому привели аномально высокие температуры.

— Силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России с необходимой техникой проводятся работы для отвода талых вод, откачки воды с подтопленных территорий, оказания адресной помощи, — поделились в ведомстве.

Напряженная обстановка с паводком складывается в Иркутском и Качугском округах, а также Шелеховском, Усольском и Эхирит-Булагатском районах. Спасатели просят жителей проблемных муниципалитетов при ухудшении ситуации сразу звонить в экстренные службы.