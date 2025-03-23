В Иркутской области пять районов топит талыми водами

Напряженная обстановка с паводком складывается в Иркутском и Качугском округах, а также Шелеховском, Усольском и Эхирит-Булагатском районах. Спасатели просят жителей проблемных муниципалитетов при ухудшении ситуации сразу звонить в экстренные службы.