В Екатеринбурге произошла поломка на высоковольтной линии

— В 01:31 было зафиксировано технологическое нарушение в сети 110 кВ. В результате чего было нарушено электроснабжение одного из центров питания, — сообщили в пресс-службе. — Благодаря действиям защит и автоматики электроснабжение было оперативно восстановлено.