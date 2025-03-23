Ночью с 22 на 23 марта в Екатеринбурге произошла поломка на высоковольтной линии. Как сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное», который принято считать близким к администрации города, авария затронула сразу три района города: центр, Юго-Запад, Академический. «Россети Урал» быстро восстановили электричество.
«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу «Россети Урал».
— В 01:31 было зафиксировано технологическое нарушение в сети 110 кВ. В результате чего было нарушено электроснабжение одного из центров питания, — сообщили в пресс-службе. — Благодаря действиям защит и автоматики электроснабжение было оперативно восстановлено.
На данный момент энергетики производят необходимые ремонтные работы на кабельно-воздушной линии.
Напомним, что в феврале 2025 года у жителей микрорайона ЖБИ пропало электричество. Причиной послужило нарушение на одном из центров питания.