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Бастрыкин взял на контроль ситуацию с грязной питьевой водой в Калачинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту некачественного водоснабжения в городе Калачинске Омской области. Основанием послужило обращение местной жительницы в Информационный центр СК.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Женщина сообщила, что с марта этого года в дома, клиники, школы и социальные учреждения района подается вода с примесями и резким неприятным запахом. Несмотря на многочисленные обращения граждан в компетентные органы, меры не принимаются.

«Местные жители опасаются, что использование воды, не отвечающей требованиям санитарных норм, может привести к распространению инфекционных заболеваний», — сообщает Следком.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.