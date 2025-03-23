Бастрыкин взял на контроль ситуацию с грязной питьевой водой в Калачинске

Женщина сообщила, что с марта этого года в дома, клиники, школы и социальные учреждения района подается вода с примесями и резким неприятным запахом. Несмотря на многочисленные обращения граждан в компетентные органы, меры не принимаются.
«Местные жители опасаются, что использование воды, не отвечающей требованиям санитарных норм, может привести к распространению инфекционных заболеваний», — сообщает Следком.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.