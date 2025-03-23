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В Крыму спасли в горах четверых детей и шестерых взрослых

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости Крым. Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь туристам с детьми, которые застряли в горах на трех автомобилях в районе источника Сулух-Оба. Об этом сообщили в МЧС Республики Крым.

«В 19:15 поступило сообщение, что в районе источника Сулух-Оба 10 туристов, из них 4 несовершеннолетних, на трех авто застряли на крутом склоне. Они остановились и не могут продолжить движение ни вперед, ни назад из-за скользкой поверхности», — написали в официальном Telegram-канале республиканского МЧС.

На помощь туристам прибыли 6 спасателей и 3 единицы техники. В медицинской помощи люди не нуждались. Сотрудники «Крым-Спас» сопроводили 3 взрослых и 4 несовершеннолетних к служебным автомобилям. Их доставили в Симферополь. Три туриста-водителя отказались от эвакуации. Решать вопрос по эвакуации машин из горнолесной зоны им придется самостоятельно, добавили в МЧС.

Ранее в Крыму с горы Чатыр-Даг эвакуировали туристов, которым понадобилась помощь из-за сложных погодных условий.