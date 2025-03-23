В Крыму спасли в горах четверых детей и шестерых взрослых

«В 19:15 поступило сообщение, что в районе источника Сулух-Оба 10 туристов, из них 4 несовершеннолетних, на трех авто застряли на крутом склоне. Они остановились и не могут продолжить движение ни вперед, ни назад из-за скользкой поверхности», — написали в официальном Telegram-канале республиканского МЧС.
На помощь туристам прибыли 6 спасателей и 3 единицы техники. В медицинской помощи люди не нуждались. Сотрудники «Крым-Спас» сопроводили 3 взрослых и 4 несовершеннолетних к служебным автомобилям. Их доставили в Симферополь. Три туриста-водителя отказались от эвакуации. Решать вопрос по эвакуации машин из горнолесной зоны им придется самостоятельно, добавили в МЧС.
Ранее в Крыму с горы Чатыр-Даг эвакуировали туристов, которым понадобилась помощь из-за сложных погодных условий.