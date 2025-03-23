Омичка рассказала о затопленном СНТ в посёлке Большие поля

В чате телеграм-канала депутата Госдумы от Омской области Оксаны Фадиной появилась жалоба от, предположительно, одной из жительниц микрорайона Большие поля, что в северной части города.
Омичка рассказала, что из-за плохо работающей ливнёвой канализации топит земли садоводческого товарищества «Берёзовая роща».
«Котлованы полные… Ливнёвка — через край. Вода прибывает и прибывает с полей СНТ “Берёзовая роща” в посёлке Большие поля», — пишет жительница.
Судя по фотографиям, которые были опубликованы омичкой в чате, вода уже затопила некоторые частные территории.
Между тем угрозы повторения прошлогоднего паводка в МЧС России не видят, хотя ситуация в Сибирском федеральном округе пока что оценивается как непростая.