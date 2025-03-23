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Пожар в торговом комплексе в Нефтекамске потушили полностью

После пожара в Нефтекамске погибших нет.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС Башкирии сообщили, что спасателям удалось полностью ликвидировать пожар в торговом комплексе «Центральный», где началось возгорание сегодня, 23 марта.

— Пожар в Нефтекамске полностью ликвидирован. Пострадавших нет, — отмечается в сообщении.

В ведомстве ранее передавали, что огонь начался в 11:00. Локализовать его удалось на площади 500 метров. С места ЧП эвакуировали 265 человек.

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