Пожар в торговом комплексе в Нефтекамске потушили полностью

В МЧС Башкирии сообщили, что спасателям удалось полностью ликвидировать пожар в торговом комплексе «Центральный», где началось возгорание сегодня, 23 марта.
— Пожар в Нефтекамске полностью ликвидирован. Пострадавших нет, — отмечается в сообщении.
В ведомстве ранее передавали, что огонь начался в 11:00. Локализовать его удалось на площади 500 метров. С места ЧП эвакуировали 265 человек.
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