В Казани офтальмолога отправили под домашний арест по делу о мошенничестве и взятках

По версии следствия, с декабря 2023 года по июнь 2024 года врач незаконно получала вознаграждение за внесение недостоверных данных в отчетность о платных медицинских услугах, причинив ущерб бюджету. Также подозревается в получении взяток через посредника на суммы от 10 тыс. до 25 тыс. руб. за предоставление больничных листов.