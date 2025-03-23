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Экс-главу УСБ ГУМВД по Петербургу объявили в розыск

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Бывший начальник управление собственной безопасности (УСБ) ГУМВД по Петербургу и Ленобласти Алексей Васильев объявлен в розыск по обвинению во взятке, сообщает информационный центр СК РФ.

Источник: Соцсети

«В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении фигуранта расследуется уголовное дело по ст. 290 (получение взятки) УК РФ, он объявлен в розыск», — сообщает пресс-центр.

Уточняется, что в интернете сообщается о противоправной деятельности бывшего начальника УСБ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Васильева. В частности, указывается на его причастность к организации незаконного пребывания мигрантов на территории Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности. При этом в настоящее время мужчина скрывается от правоохранительных органов.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученной в публичном пространстве информации. Кроме того, передать уголовное дело для дальнейшего расследования в ГСУ СК России.