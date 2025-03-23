Экс-главу УСБ ГУМВД по Петербургу объявили в розыск

«В ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении фигуранта расследуется уголовное дело по ст. 290 (получение взятки) УК РФ, он объявлен в розыск», — сообщает пресс-центр.
Уточняется, что в интернете сообщается о противоправной деятельности бывшего начальника УСБ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Васильева. В частности, указывается на его причастность к организации незаконного пребывания мигрантов на территории Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности. При этом в настоящее время мужчина скрывается от правоохранительных органов.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученной в публичном пространстве информации. Кроме того, передать уголовное дело для дальнейшего расследования в ГСУ СК России.