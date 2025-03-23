Экс-главу УСБ ГУМВД по Петербургу объявили в розыск

Уточняется, что в интернете сообщается о противоправной деятельности бывшего начальника УСБ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Васильева. В частности, указывается на его причастность к организации незаконного пребывания мигрантов на территории Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности. При этом в настоящее время мужчина скрывается от правоохранительных органов.