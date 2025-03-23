Стало известно, когда в Мурино и Девяткино вернут свет и воду

После полудня в воскресенье, 23 марта, часть жителей Мурино, Девяткино и Бугров столкнулись с массовым отключением электричества и воды. Без коммунальных услуг остались десятки домов на Воронцовском бульваре, улице Шувалова, Ручьевском проспекте.