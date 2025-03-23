Стало известно, когда в Мурино и Девяткино вернут свет и воду

После полудня в воскресенье, 23 марта, часть жителей Мурино, Девяткино и Бугров столкнулись с массовым отключением электричества и воды. Без коммунальных услуг остались десятки домов на Воронцовском бульваре, улице Шувалова, Ручьевском проспекте.
Как сообщили в администрации Всеволожского района, причиной аварии стало повреждение на «Электрической подстанции Ручьи», пишет «КП-Петербург». Инцидент произошел в 12:15. Ситуацию удастся уладить после 16:00.
Отключение света и воды привело к серьезным неудобствам для жителей. Сотрудники аварийных служб оперативно приступили к устранению неполадок.