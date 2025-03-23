В Иркутском районе замыкание в теплых полах стало причиной пожара

Пламя бушевало на площади 48 квадратных метров. Чтобы его усмирить, потребовалось привлечь восемь пожарных и две машины спецтехники. Пострадавших удалось избежать. В ведомстве напомнили, что уходя из дома важно выключать все электрические приборы, своевременно менять ветхую проводку и не перегружать сети.