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В Иркутском районе замыкание в теплых полах стало причиной пожара

Пожар произошел на веранде дома в садоводстве «Пролетарий».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе целый дом едва не сгорел из-за замыкания в теплых полах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС региона, огонь разгорелся на веранде дома в садоводстве «Пролетарий».

— Система отопления была включена и оставлена без присмотра, — поделились дознаватели.

Пламя бушевало на площади 48 квадратных метров. Чтобы его усмирить, потребовалось привлечь восемь пожарных и две машины спецтехники. Пострадавших удалось избежать. В ведомстве напомнили, что уходя из дома важно выключать все электрические приборы, своевременно менять ветхую проводку и не перегружать сети.